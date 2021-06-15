Balıkesir açıklarında Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'de, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Ayvalık ilçesi açıklarında fiber teknede sığınmacılar bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye ulaştı.
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 8 göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sığınmacılara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.
Kaynak: AA
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