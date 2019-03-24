Balıkesir Adli Sicil Kaydını 9 Metrekarelik Afişe Bastırıp, Meydanlara Astı Selman Hasan Arslan Röp.
1 saat önce
Balıkesir Adli sicil kaydını 9 metrekarelik afişe bastırıp, meydanlara astı (EK) Selman Hasan Arslan RÖP.(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:22 Kaynak: DHA
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