Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adli Sicil Kaydını 9 Metrekarelik Afişe Bastırıp, Meydanlara Astı Selman Hasan Arslan Röp.

Balıkesir Adli Sicil Kaydını 9 Metrekarelik Afişe Bastırıp, Meydanlara Astı Selman Hasan Arslan Röp.

1 saat önce

Balıkesir Adli sicil kaydını 9 metrekarelik afişe bastırıp, meydanlara astı (EK) Selman Hasan Arslan RÖP.(Tür: Yurt)

Balıkesir Adli sicil kaydını 9 metrekarelik afişe bastırıp, meydanlara astı (EK) Selman Hasan Arslan RÖP.

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:22 Kaynak: DHA

Selman Hasan Arslan, Balıkesir, Güncel
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