Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Kaçağı; 34 Kişi Zehirlendi (1)
1 saat önce
BALIKESİR Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan 34 kişi zehirlendi.
BALIKESİR Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan 34 kişi zehirlendi. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, bina tahliye edilip, zehirlenenler, hastaneye kaldırıldı. Balıkesir
Valisi Ersin Yazıcı
, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek
ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu
adliyeye gelerek, incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, hastaneye kaldırılan 34 kişiden 4'ünün sağlık durumunun kritik olduğunu söyledi.
- Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05 Kaynak: DHA
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