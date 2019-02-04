Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Kaçağı; 59 Kişi Zehirlendi (3)

Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Kaçağı; 59 Kişi Zehirlendi (3)

1 saat önce

BALIKESİR Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan 59 kişi zehirlendi.

Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Kaçağı; 59 Kişi Zehirlendi (3), System.String[]
BALIKESİR Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan 59 kişi zehirlendi. Adliye binası tahliye edilip, zehirlenenler hastaneye kaldırılırken, tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Balıkesir Adliyesi'nde, öğle saatlerinde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle gaz kaçağı meydana geldi. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, bina tahliye edildi. Gaz kaçağı nedeniyle 59 kişinin zehirlendiği belirlendi. Zehirlenenler, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı  Zekai Kafaoğlu ve Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan adliyeye gelerek, incelemelerde bulundu.

'SIZINTI KONTROL ALTINA ALINDI'

Vali Yazıcı, tedaviye alınan 3 kişinin sağlık durumunun kritik olduğunu belirterek, "Bu olaydan ötürü şu anda 59 yaralı var, 3 kişi kırmızı kodlu. İnşallah onları da kurtaracağız. Adliye boşaltıldı. İtfaiye ile de görüştük. Karbondioksit sızması kontrol altına alındı. Zemin katta, bu gazın dağıldığı alanda, teknik alanda inceleme devam ediyor. Araştırma tamamlandığında kamuoyuna bilgi vereceğiz. Zehirlenmiş vakalara gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Önceliğimiz bu" diye konuştu. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcısı Kaplan ise "Yaralı sayısının fazla olmasının sebebi, o bölgede yaralıları kurtarmaya çalışan personelin de bulunması. Mide bulantısı veya kusma şeklinde kendini gösterdi. İlk etapta zemin katta, arşivde 3 kişilik grupta hayati tehlike var. Adli ve idari soruşturmalar başlatıldı" dedi. - Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:48 Kaynak: DHA

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