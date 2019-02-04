Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Kaçağı; 59 Kişi Zehirlendi (Ek)
42 dakika önce
31 KİŞİ, AYAKTA TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU OLDUBalıkesir Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan zehirlenerek Balıkesir Atatürk Şehir ve Atatürk Devlet hastanelerine kaldırılan 59 kişiden 31'i, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
31 KİŞİ, AYAKTA TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU Balıkesir
Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan zehirlenerek Balıkesir Atatürk
Şehir ve Atatürk Devlet hastanelerine kaldırılan 59 kişiden 31'i, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3'ü ağır 28 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.
Olayın ardından tahliye edilip inceleme yapılan adliyede, gaz sızıntısıyla ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.
Devrim DERİN-BALIKESİR-DHA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:48 Kaynak: DHA
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