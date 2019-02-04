Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Kaçağı; 59 Kişi Zehirlendi (Ek)

Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Kaçağı; 59 Kişi Zehirlendi (Ek)

42 dakika önce

31 KİŞİ, AYAKTA TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU OLDUBalıkesir Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan zehirlenerek Balıkesir Atatürk Şehir ve Atatürk Devlet hastanelerine kaldırılan 59 kişiden 31'i, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Kaçağı; 59 Kişi Zehirlendi (Ek), System.String[]
31 KİŞİ, AYAKTA TEDAVİLERİNİN ARDINDAN TABURCU OLDU

Balıkesir Adliyesi'nde, zemin kattaki yangın tüplerinden henüz belirlenemeyen nedenle sızan gazdan zehirlenerek Balıkesir Atatürk Şehir ve Atatürk Devlet hastanelerine kaldırılan 59 kişiden 31'i, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3'ü ağır 28 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

Olayın ardından tahliye edilip inceleme yapılan adliyede, gaz sızıntısıyla ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

 Devrim DERİN-BALIKESİR-DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:48 Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Güncel
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