Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı

Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı

59 dakika önce

Balıkesir Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı.

Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı, System.String[]
Balıkesir Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı. Çok sayıda vatandaş gazdan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı. 10'dan fazla vatandaş gazdan etkilenirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti 43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor

Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 14:10:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]