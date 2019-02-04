Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı

Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı

1 saat önce

Balıkesir Adliyesi'nde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı, System.String[]
Balıkesir Adliyesi'nde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı meydana geldi.

Gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edildi.

Adliye binasına gelen ekipler, sızıntının kaynağını araştırıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:43 Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel
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