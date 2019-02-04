Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı
1 saat önce
Balıkesir Adliyesi'nde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alındı.
Balıkesir
Adliyesi'nde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen çok sayıda kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Gazi Osman Paşa
Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle gaz sızıntısı meydana geldi.
Gazdan etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarla Balıkesir Atatürk
Şehir Hastanesine sevk edildi.
Adliye binasına gelen ekipler, sızıntının kaynağını araştırıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:43 Kaynak: AA
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