Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı Adliyede çok sayıda kişi gazdan etkilendiBALIKESİR - Balıkesir Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı.

Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı

Adliyede çok sayıda kişi gazdan etkilendi



BALIKESİR - Balıkesir Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı. Çok sayıda vatandaş gazdan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandığı iddia edildi. 10'dan fazla vatandaş gazdan etkilenirken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

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