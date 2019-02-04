Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı
1 saat önce
Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı Adliyede çok sayıda kişi gazdan etkilendiBALIKESİR - Balıkesir Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı.
Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı
Adliyede çok sayıda kişi gazdan etkilendi
BALIKESİR - Balıkesir Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı. Çok sayıda vatandaş gazdan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandığı iddia edildi. 10'dan fazla vatandaş gazdan etkilenirken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:00 Kaynak: İHA
Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti
43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor
Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı
Suriye'deki Düğünden Atılan Serseri Kurşunlar Gaziantep'te 1'i Çocuk 2 Kişiyi Yaraladı