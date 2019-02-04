Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı
59 dakika önce
Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı Adliyede çok sayıda kişi gazdan etkilendiBALIKESİR - Balıkesir Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı.
Balıkesir
Adliyesi'nde gaz sızıntısı
Adliyede çok sayıda kişi gazdan etkilendi
BALIKESİR - Balıkesir Adliyesi'nde henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen gaz sızıntısı yaşandı. Çok sayıda vatandaş gazdan etkilendi.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandığı iddia edildi. 10'dan fazla vatandaş gazdan etkilenirken olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Gazdan etkilenen vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:37 Kaynak: İHA
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