Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı Yaşandı. Çok Sayıda Kişi Hastaneye Kaldırılıyor.
55 dakika önce
IHAAW125131-ASA/04-02-2019- Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı.
IHAAW125131-ASA/04-02-2019
- Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı. Çok sayıda kişi hastaneye kaldırılıyor. 04.02.2019 12: 51: 31 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:59 Kaynak: İHA
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