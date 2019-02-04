Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı Yaşandı. Çok Sayıda Kişi Hastaneye Kaldırılıyor.

Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı Yaşandı. Çok Sayıda Kişi Hastaneye Kaldırılıyor.

55 dakika önce

IHAAW125131-ASA/04-02-2019- Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı.

Balıkesir Adliyesi'nde Gaz Sızıntısı Yaşandı. Çok Sayıda Kişi Hastaneye Kaldırılıyor., System.String[]
IHAAW125131-ASA/04-02-2019

- Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı yaşandı. Çok sayıda kişi hastaneye kaldırılıyor. 04.02.2019 12: 51: 31 TSI
NNNN - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:59 Kaynak: İHA

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