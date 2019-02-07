Balıkesir Adliyesi'nde Gazdan Zehirlenen Bir Kişi Yaşamını Yitirdi
34 dakika önce
BALIKESİR Adliyesi'nde yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan İnfaz Koruma Memuru Savaş Fikret (39), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BALIKESİR Adliyesi'nde yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırılan İnfaz Koruma Memuru Savaş Fikret (39), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merkez Altıeylül
ilçesi Gaziosmanpaşa
Mahallesi'ndeki Balıkesir
Adliyesi'nde geçen pazartesi günü bodrum katındaki yangın söndürme sisteminden sızan karbondioksit gazı nedeniyle 4'ü ağır toplam 59 kişi zehirlenerek hastanelere kaldırıldı. Yaşanan olayda gaz sızıntısına maruz kalan kişilere yardım etmek isterken kendisi de etkilenen Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan Savaş Fikret, tedavi gördüğü Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi
'nde bu gece hayatını kaybetti.Evli ve 2 çocuk babası Savaş Fikret'in ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.
Bu arada gazden etkilenen ve durumları ağır olan 3 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. - Balıkesir
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:11 Kaynak: DHA
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