Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesi'ndeki Gaz Sızıntısı

Balıkesir Adliyesi'ndeki Gaz Sızıntısı

28 dakika önce

Balıkesir'de, adliye binasındaki, 59 kişinin etkilendiği gaz sızıntısının ardından tedavi altına alınan kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir Adliyesi'ndeki Gaz Sızıntısı, System.String[]
Balıkesir'de, adliye binasındaki, 59 kişinin etkilendiği gaz sızıntısının ardından tedavi altına alınan kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde, 4 Şubat'ta yangın tüplerinden sızan gazdan etkilenen ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Fikret Savaş (37), 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Savaş'ın cenazesi, yarın Gaziosmanpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Küpeler Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Balıkesir Adliyesi'nde 4 Şubat'ta bodrum katındaki yangın tüplerinden sızan gazdan 59 kişi etkilenmişti. Adli hizmetlere tedbir amaçlı ara verilerek adliye binası boşaltılmış, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısını soruşturma yapmak üzere görevlendirmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:51 Kaynak: AA

Balıkesir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Devlet Hastanesinde Koku Paniği! Çevredekiler Hemen Uzaklaştırıldı Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım

Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi "Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 00:19:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesi'ndeki Gaz Sızıntısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]