Balıkesir Adliyesi'ndeki Gaz Sızıntısı
28 dakika önce
Balıkesir'de, adliye binasındaki, 59 kişinin etkilendiği gaz sızıntısının ardından tedavi altına alınan kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Balıkesir
'de, adliye binasındaki, 59 kişinin etkilendiği gaz sızıntısının ardından tedavi altına alınan kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa
Mahallesi'nde bulunan Balıkesir Adliyesi'nde, 4 Şubat'ta yangın tüplerinden sızan gazdan etkilenen ve Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
'ne kaldırılan Fikret Savaş (37), 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Savaş'ın cenazesi, yarın Gaziosmanpaşa
Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Küpeler Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Balıkesir Adliyesi'nde 4 Şubat'ta bodrum katındaki yangın tüplerinden sızan gazdan 59 kişi etkilenmişti. Adli hizmetlere tedbir amaçlı ara verilerek adliye binası boşaltılmış, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı
, olaya ilişkin 1 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısını soruşturma yapmak üzere görevlendirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:51 Kaynak: AA
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