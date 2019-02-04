Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı: 46 kişi hastaneye kaldırıldı

Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı: 46 kişi hastaneye kaldırıldı

1 saat önce

Balıkesir Adliyesinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 46 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, 4 kişinin durumu ağır.

Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı: 46 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]
Balıkesir Adliyesinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 46 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, 4 kişinin durumu ağır.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05 

Ekonomi
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