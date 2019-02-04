Balıkesir Adliyesinde gaz sızıntısı: 46 kişi hastaneye kaldırıldı
1 saat önce
Balıkesir Adliyesinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 46 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, 4 kişinin durumu ağır.
Balıkesir
Adliyesinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 46 kişi hastanelerde tedavi altına alındı, 4 kişinin durumu ağır.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:05
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