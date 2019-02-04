Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesindeki Gaz Sızıntısı

Balıkesir Adliyesindeki Gaz Sızıntısı

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen Adliye çalışanları ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir Adliyesindeki Gaz Sızıntısı, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Balıkesir Adliyesinde yangın söndürme tüplerinde meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen Adliye çalışanları ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Balıkesir Adliyemizde yangın söndürme tüplerinde meydana gelen gaz kaçağından vatandaşlarımızın etkilendiğini teessürle öğrendim." ifadelerine yer verdi.

Gül, tedavileri devam eden vatandaşlara acil şifa, adliye çalışanlarına ve vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Balıkesir Adliyesinde bugün meydana gelen gaz sızıntısından etkilenen 54 kişi, çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:55 Kaynak: AA

Abdülhamit Gül, Balıkesir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Oldu Yasak Aşk Yaşadığı Ortaya Çıkan MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, 18 Yıllık Eşinden Boşanıyor

Sedat Peker'den Tehlikeli Çağrı: Mutlaka Silahlanın 300 Kişi Hastanelik Oldu, Kaymakamlık İlçenin İçme Suyunu Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 17:04:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Adliyesindeki Gaz Sızıntısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]