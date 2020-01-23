Balıkesir AFAD İl Müdürü Şahin, Bandırma Belediye Başkanı Tosun'u ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir AFAD İl Müdürü Şahin, Bandırma Belediye Başkanı Tosun'u ziyaret etti - Son Dakika

Balıkesir AFAD İl Müdürü Şahin, Bandırma Belediye Başkanı Tosun'u ziyaret etti

6 saat önce

AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin ve ekibi Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'u makamında ziyaret etti.

Balıkesir AFAD İl Müdürü Şahin, Bandırma Belediye Başkanı Tosun'u ziyaret etti, System.String[]

AFAD Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin ve ekibi Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'u makamında ziyaret etti.

911 Arama Kurtarma Genel Başkanı Mustafa Gürsoy ile Başkan Yardımcısı Metin Ok'un da yer aldığı ziyarette, yapılması planlanan çalışmalarla ilgili Tosun'a bilgi verildi.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma'da AFAD'ın bir yapılanmasının olmasının faydalı olacağını söyledi.

Tosun, Erdek, Manyas ve Gönen'e bakabilecek AFAD organizasyonuna ihtiyaç olduğunu anlatarak, "41 ilden daha fazla nüfusu olan Bandırma'da AFAD organizasyonu kurulması gerekir. Bu konuda gerekli kararlar alınmalıdır. Bizim gibi hem geniş coğrafyaya sahip hem de deprem bölgesinde olan ilçelerde AFAD İlçe Müdürlüğü'nün kurulması gerekir. Bu konuda TBMM'den böyle bir yasanın geçmesini istiyoruz. Böyle bir yapılanmada Bandırma Belediyesi olarak gereken desteği vermeye hazırız." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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