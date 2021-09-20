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BALIKESİR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Balıkesir'de konuştu (2) - Son Dakika

BALIKESİR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Balıkesir'de konuştu (2)

20.09.2021 23:25

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Z kuşağı tartışmaları üzerinden bir algı operasyonu sürdürülmeye çalışılıyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Z kuşağı tartışmaları üzerinden bir algı operasyonu sürdürülmeye çalışılıyor. Yapılan bütün anketlerde Z kuşağı olarak tanımlanan kuşakta yani en genç kuşakta AK Parti açık ara birinci partidir. Dolayısıyla gençlerin ilgisi, alakası, desteği AK Parti'ye karşı devam etmektedir." dedi.

Edremit ilçesinde bir otelde düzenlenen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları İstişare ve Değerlendirme Kampı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Kurtulmuş, gençlik teşkilatının Türkiye'nin her yerinde son derece etkin çalışmalarla sahadaki gençlik faaliyetlerine çok büyük bir ivme kazandırdığını söyledi.

Kurtulmuş, burada devam edecek 3 günlük kampta da istişarelerde bulunulacağını belirterek, "Çünkü önümüzde 2023 ve 2024 süreci var. İnşallah 2023'te bütün teşkilatlarımızla genel merkezimiz, gençlik kollarımız, kadın kollarımız hep beraber Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden büyük bir oyla Cumhurbaşkanı seçtirmek için üzerimize düşen çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Özellikle gençlik çalışmalarını başından itibaren çok önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de bir müddettir gençlik faaliyetleri üzerinden AK Parti'ye karşı sanki gençlerin ilgisi AK Parti'den azalıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlediği Ankara'dan İstanbul'a yürüyüşüyle başlayan, bundan 2-2,5 sene evvel, o süreçle birlikte bir tartışma gündeme getirildi. Gençlerin durumu, arkasından eş zamanlı olarak Z kuşağı tartışması gündeme geldi. Bu anlamda Z kuşağının sanki AK Parti'ye olan ilgisi, alakası azalıyormuş gibi bir anlayış gündeme getirilmeye çalışıldı."

"Kuşakları birbirinden ayırarak, kuşaklar arasında var olan tabii farklılıkları bir ayrılık vesilesi haline getirip ona göre değerlendirmenin son derece yanlış bir sosyolojik analiz olduğu kanaatindeyiz." diyen Kurtulmuş, "Benim babamın yaşadığı dönemin şartları farklıydı. Benim yaşadığım dönemin şartları farklıdır. Benim evlatlarımın yaşadıkları şartlar da farklıdır. Tabii ki dünyaya bakış, algılar, hayata ilişkin, günlük hayatımızı etkileyen olaylar her birimizin, her neslin kendi dönemine aittir. Bu nesilleri kendi dönemine ait farklılıkları üzerinden ayrıştırmanın doğru olmadığı kanaatindeyiz. İnsanoğlu hangi çağda olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun beklentileri vardır. Nedir? Hakkaniyet gibi, adalet gibi, dünyanın nimetlerinden herkesin eşit istifade etmesi gibi, sözünü, sesini çok rahat çıkarabilmesi gibi. Bu anlamda da AK Parti bu temel konular üzerinden siyasetini sürdürmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin en büyük güvencesi genç kuşaklardır"

Kurtulmuş, yeniden güçlü Türkiye'yi kuracak olan kadroların yürekli, dünyayı tanıyan, fedakarlık sahibi gençler olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Z kuşağı tartışmaları üzerinden bir algı operasyonu sürdürülmeye çalışılıyor. Yapılan bütün anketlerde Z kuşağı olarak tanımlanan kuşakta yani en genç kuşakta AK Parti açık ara birinci partidir. Dolayısıyla gençlerin ilgisi, alakası, desteği AK Parti'ye karşı devam etmektedir. Bunu daha nasıl artırırız? Bu toplantıların, faaliyetlerimizi gözden geçirmemizin temel sebebi budur. Motivasyonumuzu artırmak, gençlerimizle çok daha güzel ilişkiler içinde olmak, onların taleplerini siyasete taşımak, beklentilerini karşılamaya gayret etmek, siyasi kadrolarımızla başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere gençlerimizi buluşturmak, birebir bu temaslarda ortaya çıkacak pozitif enerjinin ve olumlu sinerjinin Türk siyasetine katkıda bulunmasını temin etmek. Sadece AK Parti için demiyorum. Bunun Türk siyasetine de katkısı olacaktır. Dolayısıyla gençlik çalışmalarına başından itibaren çok önem vermiş bir partiyiz."

Türkiye'nin genç kuşaklarına güvendiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Genç nesillerin sorumluluk sahibi, akıl, insaf, vicdan sahibi ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin görüşleri olan insanlar olduğunu biliyoruz. Bunu Türkiye'nin gençliği her vesileyle ortaya koymuştur. 15 Temmuz akşamındaki o şanlı direnişin merkezini de Türkiye'nin gençleri oluşturmuştur. Bu anlamda Türkiye'nin en büyük güvencesi genç kuşaklardır." diye konuştu.

"Gelin adil ve hakkaniyetli bir dünyayı hep beraber kuralım"

Kurtulmuş, daha sonra kampın düzenlendiği salona geçerek burada partililere hitap etti.

Güçlü, muktedir, ayakları üzerinde duran bir Türkiye için çalıştıklarını dile getiren Kurtulmuş, "Küresel olarak misyonumuzun en önemli noktalarından biri yeni, adil, hakkaniyetli, yaklaşık 7,5 milyar insanın hepsinin üzerinde hakkı olan yeni bir dünyayı kurabilmektir. Bunun için mücadele ediyoruz. Biz siyasi parti olarak insanlardan oy isterken aslında söylediğimiz hususlardan biri de şudur. 'Gelin adil ve hakkaniyetli bir dünyayı hep beraber kuralım.' Bunun için Türkiye'nin güçlü olması lazım." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, 28 Şubat döneminde yaşanılan zor günlerden bugünlere gelindiğine işaret ederek, "Allah bize bugünleri gösterdi. Muhtar bile olamaz denilen kişi Türkiye'de Cumhurbaşkanı oldu, Sayın Cumhurbaşkanımız. Bir tek üniversite öğrencisinin başörtüsüne müsaade edilmiyordu. 2 hafta evvel Kara Harp Okulunun mezuniyet töreninde başörtülü bir teğmen kardeşimiz, evladımız dereceye girdi. Ödülünü de Genelkurmay Başkanının elinden aldı. Bu, Türkiye için büyük bir başarıdır." dedi.

Dertlerinin bu milletin, insanlığın geleceğinin davası olduğunu anlatan Kurtulmuş, AK Parti'nin bu misyon hareketinin merkezi olarak yoluna devam etiğini vurguladı.

Kurtulmuş, AK Parti'nin gönüllerde yer edinen bir parti olduğunu belirterek, "Gönüllerden düşmemek çok daha zordur. Emek ister, empati ister, insanlara tevazu ile yaklaşmak ister. Bunları yaparsanız gönüllerden düşmeyiz. Hep beraber Allah'ın izniyle gönüllerden düşmemek üzere insanlarla olan ilişkimizi çok daha güçlendirdiğimiz zaman yolumuz açık, geleceğimiz aydınlıktır." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir milletvekilleri ile çok sayıda partilinin katıldığı program basına kapalı devam etti.

BALIKESİR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Balıkesir'de konuştu (2)
BALIKESİR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Balıkesir'de konuştu (2)
BALIKESİR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Balıkesir'de konuştu (2)
BALIKESİR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Balıkesir'de konuştu (2)

Numan Kurtulmuş, Balıkesir, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Balıkesir'de konuştu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Balıkesir'de konuştu (2) - Son Dakika
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