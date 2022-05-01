BALIKESİR - AK Parti'li Demiröz, partisinin iftar programında konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Türkiye'nin dünyada odak noktası haline geldiğini belirterek, "Hem uluslararası siyasette hem de ticarette inşallah önümüzdeki 100 yıla damga vuran bir ülke olacak." dedi.

AK Parti Balıkesir İl Teşkilatı tarafından bir davet salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Demiröz, dünyada son günlerde yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Balıkesir teşkilatının heyecanını paylaştığını belirten Demiröz, şöyle konuştu:

"Türkiye, bugün dünyada odak noktası haline geliyor, hem uluslararası siyasette hem de ticarette inşallah önümüzdeki 100 yıla damga vuran bir ülke olacak. Balıkesir'e gelip teşkilatımızı gördük, teşkilatımızın heyecanını hissettik. Allah nice bayramlara ailelerimizle birlikte ulaşmamızı nasip eylesin. Herkesin bayramını tebrik ediyorum, inşallah 2023'te hep beraber Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceğiz."

AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok da Türkiye'de siyasetin birtakım güç odakları tarafından dizayn edildiğini dile getirdi.

Ok, kurulan masaların bir tek nedeninin olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, artık kendisine dışarıdan biçilen oyunu oynamak istemiyor. Tam tersine kurulan oyunları bozuyor ve kendisi oyun kuruyor. Etrafımız ateş çemberi, bu ateş çemberi içinde Türkiye içeriden ve dışarıdan her türlü saldırılara rağmen hala dimdik ayakta duruyorsa bu, öncelikle bir siyasi iradenin kararlılığı ve arkasından artık bölgede oyun kuran ve oyun kurucu olma kararlılığını gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'mızın azim ve kararlılığının sonucundadır. İşte bunu gören dış güçler, maalesef sadece 2023'te Sayın Cumhurbaşkanı'nı ve Cumhur İttifakı'nı dağıtmak üzere bir araya geldiler. Bu 6'lı ittifakın yayımladığı bildirgeyi okuduğumuzda Türkiye'ye çok büyük tuzaklar kurulduğunu görüyoruz. Bu süreçte, böyle zorlu bir dönemde ben de 2023'te Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar cumhurbaşkanı olarak görüp kurulan oyunları bozmak için bu kadroya, Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye katıldım. Durmadan çalışacağız."

İftar programına Demiröz ve Ok'un yanı sıra AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir ve Adil Çelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Program, konuşmaların ardından edilen dualarla sona erdi.