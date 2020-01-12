Balıkesir ak parti'li ünal: türkiye daha yeni başlıyor - Son Dakika
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Balıkesir ak parti'li ünal: türkiye daha yeni başlıyor

6 saat önce

AK Parti'li Ünal: Türkiye daha yeni başlıyor (2)AK PARTİ'Lİ ÜNAL, İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTUBirtakım temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Balıkesir Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla buluştu.

AK Parti'li Ünal: Türkiye daha yeni başlıyor (2)

AK PARTİ'Lİ ÜNAL, İŞ İNSANLARIYLA BULUŞTU

Birtakım temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Balıkesir Ticaret Odası'nda iş insanlarıyla buluştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, buradaki konuşmasında muhalefeti eleştirerek, TBMM'de, Güney Kıbrıs Rum kesiminin haklarını savunanlar olduğunu belirterek, "Muhalefet alternatif üretebilen demektir. Bunlar muhalefet falan değil, bunlar apaçık düşmandır. 16 milyonun başkanıyım diye konuşuyor. Sen 16 milyonun başkanıysan Recep Tayyip Erdoğan da o zaman 82 milyonu Cumhurbaşkanı. Prof. Dr. Gülten Kazgan, 'Herhangi bir ihtiyaca cevap verebilecek türde değildir. Bunun yerine bolca araba vapuru yapılmalıdır' diyor. Böyle bir akıl. 1970'e gelin, 1972'ye gelin. İkinci Boğaz Köprüsü'ne, Üçüncü Boğaz Köprüsüne, üçüncü havalimanına, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmak için verdiği her mücadelede hangi engellemelerle karşı karşıya kaldığını hepiniz çok iyi biliyorsunuz" dedi.

'KITA SAHANLIĞINIMIZI DA SINIRIMIZI KORUDUĞUMUZ GİBİ KORUMALIYIZ'

AK Parti'li Ünal, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şimdi düşünebiliyor musunuz bunu ben size şikayet ediyorum. Biz nasıl ki Suriye sınırımızı koruduk. Suriye sınırımızı ihlal edenlere gittik, Fırat Kalkanıyla, Zeytin Dalıyla, Barış Pınarıyla gerekli cevabı verdik ve Suriye sınırımızı güvenlik altına aldık, toprak bütünlüğümüzü güvence altına aldık. Tıpkı bunun gibi bir de bizim deniz sahamız var. Yani münhasır ekonomik bölge olarak isimlendirdiğimiz bir alan var. Peki biz kıta sahanlığımızı da sınırlarımızı koruduğumuz gibi korumak zorunda değil miyiz? Bizim oradaki haklarımızı korumak durumunda değil miyiz? Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumak zorunda değil miyiz? 10 bin kilometre öteden gelen, 8 kilometre öteden gelen ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları kullanmaya yeltenenlere hiçbir şey söylemeyen, tam da bir Amerikan televizyonunda çıkıp, Türkiye'yi emperyalist emellerle suçlayabilecek kadar gözü dönmüş, bir akılla karşı karşıyayız. Bir de bakıyoruz ki bunlar çığlık çığlığa bağırıyorlar ve bizi emperyalist olmakla suçluyorlar. Peki, niye Mısır'a bir şey söylemiyorlar? Güney Kıbrıs Rum yönetimini niye bir şey söylemiyorlar? Yunanistan ile ilgili tek kelime söylediklerini duydunuz mu? Milletvekillerimiz burada. Bu milletin meclisinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haklarını savunanlar oldu arkadaşlar. Çıkıp bu milletin meclisinde Güney Kıbrıs Rum yönetiminin haklarını savunan ve Türkiye'nin yaptığı anlaşmanın meşru olmadığını, bunun Güney Kıbrıs Rum yönetimine haksızlık olduğunu söyleyenler oldu."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, toplantının ardından kara yolu ile İstanbul'a hareket etti.

Balıkesir ak parti'li ünal: türkiye daha yeni başlıyor

Mahir Ünal, Balıkesir, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:59 Kaynak: DHA
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