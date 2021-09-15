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Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu - Son Dakika

Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu

15.09.2021 16:55
Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu, System.String[]

Balıkesir Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme'de gruplar belli oldu.

Balıkesir Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme'de gruplar belli oldu.

Balıkesir Süper Amatör Ligi ve 1. Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu grup kuraları ile fikstürleri çekildi. Bir defaya mahsus olmak üzere 2. Amatör Küme takımları ile 1. Amatör Küme takımları 1. Küme'de birlikte oynayacak.

Avlu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, ASKF Balıkesir Başkanı Metin Mengüç, İl Hakem kurulu temsilcilerinin yanı sıra mücadele edecek olan kulüplerin başkan ve yöneticileri katıldı.

Kura çekimi öncesi konuşan Balıkesir ASKF Başkanı Metin Mengüç yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Pandemi kuralları çerçevesinde mücadelelerin oynanacağını belirten Mengüç, kulüp yöneticilerine sporcular için aşı takvimlerine dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Mengüç açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"2021-2022 sezonu planlamasına göre Süper Amatör Lig 30-31 Ekim 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. Bölgesel Amatör Lig ile Süper Amatör Lig'in bitiş tarihlerinin denk gelmesi açısından BAL Ligi planlamasının açıklanması ile birlikte uyumlu hale getirilecek olup hafta içi müsabakalarının oynanması veya oynanmaması söz konusu olabilecektir. 1. Amatör Küme Körfez ve Marmara grubu 06-07 Kasım 2021 tarihinde başlayacaktır. 1. Amatör Küme Merkez grubu ise Ali Hikmet Paşa Spor Kompleksi'nin yenileme aşamasında olması sebebiyle 30 Ocak 2022 tarihinde başlayacaktır.

TFF Balıkesir İl Temsilciliği tarafından; Covid19 pandemisinin seyri, bilim ve sağlık kurulunun önerileri ile TFF'nin liglerle ilgili alacağı kararlar doğrultusunda yeniden düzenlemeler yapılabilecek ve alınacak kararlar uygulanacaktır. Bununla birlikte mevsimsel koşullar ve TFF'nin organizasyonları ve planlamalarına uyumluluk açısından Balıkesir Yerel Amatör Ligler Planlamasında değişikliklere gidilebilecektir. Yeni sezonun tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diler, hazırlıklarını bu planlama doğrultusunda gerçekleştirmelerini önemle rica ederiz."

Yapılan konuşmaların ardından kura çekimine geçildi. Buna göre 2021/2022 sezonu Balıkesir Amatör Gruplar şu şekilde sıralandı:

Süper Amatör Lig A (Körfez) Grubu: Altınovaspor, Yeni Sanayispor, Barbarossefaspor, Dursunbey Belediyespor, Gömeç Belediyespor, Küçükköyspor, Adaspor, Gaziosmanpaşaspor, 1966 Edremitspor, Havran Fatih Belediyespor

Süper Amatör Lig B (Marmara) Grubu: Balya Belediyespor, Erdekspor, Şabanlarspor, Bandırma 100.yıl Spor, Gönen Karşıyakaspor, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Reşadiyespor, Susurlukspor, Sındırgı Belediyespor, Kepsut Belediyespor, Bandırma Sanayispor

1. Amatör Küme Marmara A Grubu: Avşaspor, Gönen Üzümlüspor, Gündoğan Çeltikspor, Hasanbeyspor, Kızaksaspor, Sarıköyspor, Tayfunspor, Tuzakçaspor

1. Amatör Küme Marmara B Grubu: Çınarlıgücüspor, Erdek Düzlerspor, Manyas Belediyespor, Marmara Adalar Belediyespor, Misakçaspor, Ocaklarspor, Paşaçiftlikspor, 17 Eylül GSK, 600 Evlerspor

1. Amatör Küme Körfez Grubu; Akçay Sarıkızspor, Cennet Ayağıspor, Hamdibey Kayaspor, Körfez Aslanlarıspor, Körfez Eğitim Gelişimspor, Küçükşapçıspor, Yeni Esnafspor, Yeni Kızılkeçilispor, 2008 Yeni Mahallespor

1. Amatör Küme Merkez A Grubu: Hotaşlar Birlikspor, İskele Belediyespor, Gökköyspor, Harb-iş spor, Esnafspor, Karamanköyspor, Köylüköyüspor, Pınarspor

1. Amatör Küme Merkez B Grubu: Ergamaspor, Etiborspor, Çandırspor, Gençlerbirliği Eğitim Spor, Halalcaspor, Karaman 1071 Spor, Mahmudiyespor, Pamukçu Belediyespor, Yakupköyspor

1. Amatör Küme Merkez C Grubu: Babaköyspor, İvrindi Belediyespor, Balıklıspor, Balıkesir Menteşspor, Balıkesir Yıldızspor, Ceylanspor, Karasibeyi Vicdaniyespor, Tatlıpınarspor, Yenicespor

1. Amatör Küme Merkez D Grubu: Çakallarspor, Savaştepe Belediyespor, Atköyspor, Demirspor, Yenikavakspor, Ayşebacı Fatihspor, Karesispor, Ovaköyspor - BALIKESİR

Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu
Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu
Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu
Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu
Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu
Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu
Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu

Amatör Lig, Balıkesir, Marmara, Körfez, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Balıkesir Amatör Liglerinde gruplar belli oldu - Son Dakika Spor


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