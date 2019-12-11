Son Dakika Haberleri: Balıkesir art arda yaşanan depremlerle sallandı
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Balıkesir art arda yaşanan depremlerle sallandı

6 saat önce

BALIKESİR, gece geç saatlerde Richter ölçeğine göre 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle sallandı.

Balıkesir art arda yaşanan depremlerle sallandı, System.String[]

BALIKESİR, gece geç saatlerde Richter ölçeğine göre 4.6, 4.3 ve 4.0 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle sallandı. Depremler Balıkesir'in yanısıra geniş bir alanda hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre (AFAD) saat 23.14'te merkez üssü Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen bu depremin ardından merkez üsssü yine Altıeylül ilçesinde saat 23.24'te 4.3 ve saat 23.46'da 4.0 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Depremler Balıkesir'in yanı sıra Bursa, İzmir, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova ve istanbul'un bazı ilçelerinden de hissedildi.

VALİ YAZICI: MADURİYET SÖZKONUSU DEĞİL

Balıkesir'de art arda meydana gelen depremler nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremin merkez üssü Balıkesir'de Valilikten tarafından kriz masası oluşturuldu. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, kriz merkezinde gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, "Şu ana kadar depremle ilgili hastanelerimize herhangi bir başvuru yok. Polis ve jandarmamıza da herhangi bir bildirim yapılmadı. Şu anda herhangi bir maduriyet sözkonusu değil. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

KANDİLLİ'DEN FARKLI AÇIKLAMA OLDU

Balıkesir'de Altıeylül merkezli depremler, Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Entitüsünden farklı büyüklüklerde açıklandı. Kandilli verilerine göre depremlerin büyüklükleri, saat 23.14'de 5.0, saat 23.24'te 4.5 ve saat 23.46'da 4.3 olarak açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(BALIKESİR)

Röp.

Sokaklardan görüntü

Parkta geceyi geçirenler

+++

TEKİRDAĞ'da deprem sonrası sokaklardan görüntü

+++

(BURSA)

Bursa merkez ve İnegöl ilçesi

Deprem sonrası sokaklardan görüntü

İnegöl Devlet Hastanesi acili aktüel görüntü

+++

(İZMİR)

İzmir merkezde sokaklardan görüntü

Haber-Kamera: BALIKESİR-TEKİRDAĞ-BURSA-İZMİR,


Balıkesir, Altıeylül, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:37 Kaynak: DHA
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