Balıkesir ASKF Kongresi 13 Ağustos'ta

Balıkesir ASKF'nin 3 yılda bir gerçekleştirilen kongresi, 13 Ağustos 2020 Perşembe günü Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak.



15. olağan genel kurul ile ilgili Balıkesir ASKF'nin web sitesinde Metin Mengüç imzası ile yapılan açıklamada "Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun 15.Olağan Genel Kurul Toplantısı,Tüzük gereği 01.06.2020 tarihinde yapılması gerekirken Korona virüs dolayısı ile ve İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, dernek faaliyetleri 01.08.2020 tarihine kadar ertelendiğinden Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.08.2020 Perşembe günü saat 14: 00'de Kurtdereli Spor Salonunda yapılacaktır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 20.08.2020 Perşembe günü yine aynı yer ve saatte yapılacaktır" denildi. - BALIKESİR