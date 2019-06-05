Son Dakika Haberleri: BALIKESİR AVŞA ADASI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
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BALIKESİR AVŞA ADASI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

38 dakika önce

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler Balıkesir'de bulunan Avşa Adası'na akın etti.

Ramazan Bayramı'nı fırsat bilen tatilciler Balıkesir'de bulunan Avşa Adası'na akın etti. Tekirdağ, İstanbul ve Erdek'ten Avşa Adası'na gelen tatilciler iskelede yoğun kalabalık oluşturdu.
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinden yararlanan tatilciler, sahillere akın etti. Balıkesir'de yer alan Avşa Adası'nda da bayramın ilk günü yoğunluk yaşandı. Tekirdağ, İstanbul ve Erdek başta olmak üzere çeşitli illerden Avşa Adası'na gelen yerli ve yabancı turistler iskeleden inerken zorluk yaşadı. Ramazan Bayramı tatilinin ilk günlerinde 100 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayan Avşa Adası'nda bayramın son günlerine doğru yoğunluğun artması bekleniyor.
BALIKESİR AVŞA ADASI'NDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:32 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Balıkesir, Avşa, Güncel
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