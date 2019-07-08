Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı
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BALIKESİR Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı

1 saat önce

Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attıBalıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda termometreler 35 dereceyi görürken, tatilciler soluğu denizde aldı.

Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda termometreler 35 dereceyi görürken, tatilciler soluğu denizde aldı. Sıcak havadan bunalan tatilciler ve ada halkı kendilerini denize atarken, Avşa Adası'nın serinletici denizinde yüzdü.
Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adaıs'nda vatandaşlar termometrelerin 35 dereceyi gösterdiği şu günlerde serinlemek için soluğu denizde alıyor. Avşa Adası'nda tatilciler kumsallarda yoğunluk oluştururken, yaz mevsimi ve tatil sezonu olması dolayısıyla konaklama tesisleri de yüzde 80 oranında doldu. Özellikle İstanbul, Bursa, Tekirdağ'dan ve Türkiye in çeşitli şehirlerinden tatile gelen turistler Marmaranın gözdesi Avşa Adası'nı tercih ediyor. Bu doluluktan memnun olan otel sahipleri adanın turizmin temmuzun ilk haftası başladığını ve bundan sonra kurban bayramına kadar bu dolulukla gideceğini belirtti.
BALIKESİR Avşa Adası'nda tatilciler kendini denize attı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:14 Kaynak: DHA
Balıkesir, Marmara, Avşa, Güncel
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