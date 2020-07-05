BALIKESİR Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı - Son Dakika

Ayrıldığı kız arkadaşının evini yaktı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde Eyüp Y., iddiaya göre ayrıldığı kız arkadaşının Özlem Ş.'nin evini ateşe verdi.

Edremit ilçesi Atatürk Mahallesi Kalkım Caddesi üzerinde bulunan Pırlanta evlerinde 11'inci katından alevleri gören vatandaşlar itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri uzun çalışmanın sonucunda yangını söndürdü. Özlem Ş.'ye ait ev kullanılmaz hale geldi. Evi ayrıldığı erkek arkadışının yaktığını belirten Özlem Ş., şöyle konuştu:

"Eyüp. Y. evimi yakarak, kayıplara karıştı. Kendisiyle 5 ay öncesine kadar bir birlikteliğim vardı. Kendisinden ayrıldım. Bunu kendisine yediremedi. Kapıma kadar geldi beni tehdit etti. Karakola şikayet ettim. Uzaklaştırma aldırdım. Kızlarımla apartmanın asansörüne bindim. Bizi asansöre kapattı. Sonrasında da evimi ateşe verdi. Kendisinden şikayetçiyim."

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaçan Eyüp Y.?yi arama çalışmalarına başladı.