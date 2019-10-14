Son Dakika Haberleri: Balıkesir ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı 1 ölü, 1 kayıp
Son Dakika Güncel Balıkesir ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı 1 ölü, 1 kayıp

Balıkesir ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı 1 ölü, 1 kayıp

15 dakika önce

Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı 1 ölü, 1 kayıpBalıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber tekne battı.

Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı 1 ölü, 1 kayıp

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber tekne battı. Kaçaklardan 33'ü sahil güvenlik tarafından kurtarılırken, 1 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen bir bebeği arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralanan 7 göçmen hastanelerde tedaviye alındı.

Saat 04.00 sıralarında, 35 kaçak göçmen, fiber tekne ile yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Salihleraltı bölgesinden yola çıktı. Motor arızası nedeniyle tekne Balıkesir Ayvalık ilçesine Altınova Mahallesi'nde battı. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca olay yerine, 1 Sahil Güvenlik uçağı, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi sevk edildi. Bölgede düzenlenen arama kurtarma çalışmalarında 33 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 çocuğun ise cansız bedenine ulaşıldı. Olayda yaralanan 7 kaçak ise Ayvalık ve Burhaniye devlet hastanelerinde tedaviye alınırken, 2'sinin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Göçmenlerden alınan ilk ifadelerde tekne içerisinde toplam 35 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebeğin bulunması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı 1 ölü, 1 kayıp

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:50 Kaynak: DHA
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