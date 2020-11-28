Ayvalık Belediyesi'nden taklit ve tağşiş zeytinyağı üretenlere suç duyurusu - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçenin zeytinyağı markasını haksız olarak kullanıp, tağşiş ve taklit ederek, gerek internet üzerinden, gerekse marketlerde satış yapan firmalar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytinyağının Ayvalık'ın en önemli marka değerlerinden biri olduğunu kaydetti.

Zeytinyağının ayrıca Ayvalık için simgesel bir değeri de olduğunu vurgulayan Ergin, "Belediye olarak bizler, Ayvalık'ta ekonomik değeri olan zeytin ve zeytinyağının korunması için gerekli çalışmalarda bulunuyoruz." dedi.

Ayvalık zeytinyağı markasının 2004 yılından beri Türk Patent Enstitüsü tarafından verilen Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillendiğini hatırlatan Ergin, şöyle konuştu:

"Zeytin hasat sezonunun da gelmesiyle birlikte Ayvalık zeytinyağının özellikle internet üzerinden satışını yapmak isteyen Ayvalık ile ve Ayvalık'ın zeytinyağıyla hiç alakası olmayan adresler belirtilerek 'Ayvalık zeytinyağı' adı altın ürünler pazarlanmaya çalışılmaktadır. Burada yapılmak istenilen, Ayvalık markasına zarar vermektir. Belediye olarak da biz, bunun önüne geçebilmek adına özellikle tüketici mahkemeleri ve savcılık nezdinde tespit ettiğimiz firmalar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Buradaki gayemiz, Ayvalık markasını korumak ve 'Ayvalık' adı altında satışa sunulan zeytinyağlarının da tağşişinin, sağlıksız bir şekilde tüketiciye ulaşmasının önüne geçebilmektir."

Ergin, daha önce de zeytinyağlarının marka değerinin korunması adına gerek Ayvalık Belediye Meclisinde, gerekse de Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisinde konuyla ilgili çabaları olduğunu anımsatarak, "Bu çalışmalarımızın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de tağşiş ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılıp, ağırlaştırılmış müeyyidelerin uygulanması da gündeme gelmiştir. Ayvalık Belediyesi olarak da biz, ilçemizin en önemli marka değeri olan zeytinyağımızın ekonomik değerinin korunması için gerekli mücadeleyi de her platformda sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.