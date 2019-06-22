BALIKESİR Ayvalık'ta 58 kaçak göçmen yakalandı
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Ayvalık'ta 58 kaçak göçmen yakalandıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 58 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
'ta 58 kaçak göçmen yakalandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen 58 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na bağlı ekipler, Çıplak Adası önlerinde hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan
uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası
'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 58 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne gönderildi.
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