Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Ayvalık'ta 58 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

BALIKESİR Ayvalık'ta 58 kaçak göçmen yakalandı

27 dakika önce

Ayvalık'ta 58 kaçak göçmen yakalandıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 58 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvalık'ta 58 kaçak göçmen yakalandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 58 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvalık açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çıplak Adası önlerinde hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Ekipler tarafından durdurulan botta, Midilli Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 58 kaçak göçmen yakalandı. Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 58 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildi.
BALIKESİR Ayvalık'ta 58 kaçak göçmen yakalandı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:30 Kaynak: DHA
Yunanistan, Midilli Adası, Ayvalık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğuldu sanılan yaşlı adam, kıyıya çıktığında zafer pozu verdi Fenerbahçeli Reyes'e Yunanistan'dan talip çıktı! Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan videolu "Oyumuzu nasıl kullanmalıyız?" paylaşımı TESK Başkanı: Çocuklar yaz tatilinde çırak olarak çalışsınlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 21:57:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Ayvalık'ta 58 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]