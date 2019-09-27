Son Dakika Haberleri: Balıkesir Ayvalık'ta 92 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir Ayvalık'ta 92 düzensiz göçmen yakalandı

20 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir Ayvalık'ta 92 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yasa dışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen Afganistan uyruklu 92 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre; bir istihbaratı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi Badavut mevkisinde Midilli Adası'na gitmek üzere hazırlık yapan 92 düzensiz göçmeni yakaladı.

47'si çocuk çocuk olan düzensiz göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Göçmenlere yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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