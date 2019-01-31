Son Dakika Haberleri: Balıkesir Ayvalık'ta Denizde Çıkan Hortum Korkuya Neden Oldu

Balıkesir Ayvalık'ta Denizde Çıkan Hortum Korkuya Neden Oldu

13 dakika önce

Ayvalık'ta denizde çıkan hortum korkuya neden olduBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde denizde oluşan hortuma korku ve paniğe neden oldu.

Ayvalık'ta denizde çıkan hortum korkuya neden oldu

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde denizde oluşan hortuma korku ve paniğe neden oldu. Şiddetli yağış ve doluyu beraberindeki getiren hortum, Altınova Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Ayvalık ilçesinde denizde oluşan hortum saat 17.30 sıralarında çıktı. 15 dakika boyunca deniz üstünde görünen hortum, ilçe merkezine beraberinde dolu ve sağanak yağmuru da beraberinde getirdi. Denizde oluşan hortum nedeniyle sahilde bulunan vatandaş korku ve paniğe kapıldı. Karaya ulaşmayarak deniz üstünde etkisini yitiren hortum, Altınova Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 07:03 Kaynak: DHA

Altınova Mahallesi, Ayvalık, Güncel
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