Son Dakika Haberleri: Balıkesir Ayvalık'ta Kayalıklarda Mahsur Kalan Kaçak Göçmenler Kurtarıldı-Ek

Balıkesir Ayvalık'ta Kayalıklarda Mahsur Kalan Kaçak Göçmenler Kurtarıldı-Ek

1 saat önce

Balıkesir Ayvalık'ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldı-EK(Tür: Yurt)

Balıkesir Ayvalık'ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldı-EK

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

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