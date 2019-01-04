Balıkesir Ayvalık'ta Kayalıklarda Mahsur Kalan Kaçak Göçmenler Kurtarıldı-Ek
1 saat önce
Balıkesir Ayvalık'ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldı-EK(Tür: Yurt)
Balıkesir Ayvalık
'ta kayalıklarda mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldı-EK
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:15 Kaynak: DHA
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