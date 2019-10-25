Son Dakika Haberleri: Balıkesir-bakan dönmez, faruk kula'nın cenaze törenine katıldı
Son Dakika Güncel Balıkesir-bakan dönmez, faruk kula'nın cenaze törenine katıldı

Balıkesir-bakan dönmez, faruk kula'nın cenaze törenine katıldı

1 saat önce

Bakan Dönmez, Faruk Kula'nın cenaze törenine katıldıBalıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula (66), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Bakan Dönmez, Faruk Kula'nın cenaze törenine katıldı

Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula (66), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in de katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula için cuma namazının ardından Zağnospaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kula'nın oğulları Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Uğur Kula ve Cesur Kula, taziyeleri kabul etti. Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanları, Balıkesir milletvekilleri, daire amirleri ve binlerce vatandaş katıldı. Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Faruk Kula, Başçeşme Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

İstanbul'dan karayolu ile Balıkesir'e gelen Bakan Dönmez, cenaze namazının ardından, Eti Maden Bor Karbür Tesisi'nin temel atma töreni için Bandırma ilçesine hareket etti.

Balıkesir-bakan dönmez, faruk kula'nın cenaze törenine katıldı

Balıkesir, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 04:50 Kaynak: DHA
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