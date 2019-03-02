Balıkesir Bakan Pekcan, Sanayi Odası'nda Bölgesel İstişare Toplantısına Katıldı

Bakan Pekcan, Sanayi Odası'nda Bölgesel İstişare toplantısına katıldıBir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Sanayi Odası'nda düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı.

Bakan Pekcan, Sanayi Odası'nda Bölgesel İstişare toplantısına katıldı



Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Balıkesir'e gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Balıkesir Sanayi Odası'nda düzenlenen Bölgesel İstişare Toplantısı'na katıldı. Burada sanayici ve iş insanlarıyla buluşan Bakan Pekcan ile birlikte Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula ve Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula'da toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Pekcan, Türkiye'nin ilk 10 yıldaki hedefinin yüksek gelir düzeyindeki ülkeler ligine girmek olduğunu söyledi. Bunu başarabilmenin yolunun daha fazla ihracat ve daha fazla katma değeri yüksek ürünler pazarlama olduğunu belirten Pekcan, "Bunu da sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Rekabetçi olduğumuz alanlarda daha fazla tasarıma, farklılaşmaya ve teknolojiye ağırlık vererek daha fazla rekabetçi olacağız" dedi.



'STRATEJİ VE YOL HARİTAMIZI HAZIRLADIK'



Türkiye'nin bugüne kadar girmediği pazarlarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bakan Pekcan, "Bugüne kadar ihraç etmediğimiz ürünlerle ilgili yeni bir strateji ve yol haritalarımızı hazırladık. Bu planlarımızı da projelerimizi de 2019'dan itibaren devreye alacağız. Yeni ülkelerde, yeni pazarlarda yeni ürünlerimizle yolumuza hep beraber, sizlerle beraber devam edeceğiz. İhracatı arttırmak için DEİK Başkanımızda altını çizdi, bence DEİK'e üye olması lazım firmalarımızın. DEİK'e üye olmak dahi DEİK'in etkinliklerinden güncel olarak haberdar olmak, hangi ülkeyle, hangi ülkenin bakanıyla ya da ticaret odasıyla ne gibi istişareler yapılıyor öğrenilebilir" diye konuştu.



Bakanlık olarak 6 aylık süreçte ciddi yol kat ettiklerini söyleyen Pekcan, bakanlık tarafından yapılan çalışmaları da anlattı.



Bakan Pekcan, program ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek kentten ayrıldı.

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