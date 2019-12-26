Balıkesir balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı - Son Dakika

Balıkesir balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı

6 saat önce

Balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttıBALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde balık tutan İbrahim Yiğitalp, iskelede bulduğu hareketsiz duran güvercini, parkasının içinde ısıttı.

Balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı Akçay Mahallesi'nde balık tutan İbrahim Yiğitalp, iskelede bulduğu hareketsiz duran güvercini, parkasının içinde ısıttı.

Edremit'in Akçay Mahallesi'ndeki iskelede, dün akşam oltayla balık tutan İbrahim Yiğitalp (32), bir güvercinin hareketsiz durduğunu fark etti. Güvercini yerden alan Yiğitalp, önce yarası olup olmadığına baktı ardından hayvanın donmak üzere olduğunu fark etti. Yiğitalp güvercini ısınması için parkasına aldı.

Güvercini bu şekilde ısıtan Yiğitalp, Akçay iskelesinde balık tutarken güvercini gördüm. Açlıktan iskeleye geldi sanırım, uçamıyordu. Önce sıcak bir yere bırakmayı düşündüm. Daha sonra ise eve götürmeye karar verdim. Hayvanları seviyorum. Evde bakıp, sağlığı iyice yerine gelince doğaya salacağım dedi.

Balıkesir balıkçı, üşüyen güvercini parkasında ısıttı

Edremit, Akçay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:58 Kaynak: DHA
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