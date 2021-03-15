BALIKESİR - Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 36 gözaltı kararı - Son Dakika

BALIKESİR - Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 36 gözaltı kararı
15.03.2021 09:08
Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir merkezli 32 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 24'ü muvazzaf, 3'ü emekli, 9'u meslekten ihraç edilmiş 36 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Son Dakika Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, 15 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı Menajerimi Ara dizisindeki Rasim Öztekin sahnesi izleyicileri duygulandırdı Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu