BALIKESİR - Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına 36 gözaltı kararı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor

Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti

Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, 15 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı

Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi