BALIKESİR Balıkesir sessizliğe büründü - Son Dakika

BALIKESİR Balıkesir sessizliğe büründü
6 saat önce
Balıkesir sessizliğe büründüBALIKESİR'de, sokağa çıkma yasağının ardından, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.
Balıkesir sessizliğe büründü
BALIKESİR'de, sokağa çıkma yasağının ardından, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.
Balıkesir'in turistik Edremit, Burhaniye ve Ayvalık ilçeleri, sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe büründü. Meydanlar kumrulara kalırken, sokaklarda polis ekipleri ve belediye temizlik işçileri haricinde kimse kalmadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:31 Kaynak: DHA
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