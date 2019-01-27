Son Dakika Haberleri: Balıkesir Baltok, Eskişehir'i 3-1'le Geçti

Balıkesir Baltok, Eskişehir'i 3-1'le Geçti

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Balıkesir Baltok, Eskişehir'i 3-1'le Geçti, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta müsabakasında Balıkesirspor Baltok, Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada sol kanattan Doğa İşeri'nin ortaladığı topu Foxı Ketheovama kafa ile kaleye gönderdi. 1-0 21. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Balıkesirspor defansı uzaklaştıramadı. Defasın arasına giren İbrahim Halil'in plase şutu gol oldu. 1-1 36. dakikada Sedat Şahintürk'ün kullandığı korner atışına Tomislav Glumac kafa ile ağlara gönderdi. 2-1 45. dakikada Mehmet Boztepe'nin çizgiden taşıdığı topu ortaladı. Ketheovama gelişine vuruşla ağlara gönderdi. 3-1 56. dakikada soldan ceza sahasına giren Sedat Şahintürk'ün şutunda kaleci Ekrem ayaklarıyla topu kornere çeldi. 78. dakikada Sedat Şahintürk, sol çaprazdan vurdu yerde seken topu Kaleci Ekrem kornere tokatladı.

KÜNYE

Stat: Balıkesir Atatürk Hakemler: Bülent Birincioğlu xxx, Gökhan Memişoğlu xxx, Erkan Akbulut xxx Balıkesirspor Baltok: Andrıja Vukovic xxx, Okan Alkan xxx, Cüneyt Köz xxx, Tomislav Glumac xxx, Doğa İşeri xxx, Nizamettin Çalışkan xxx (Kağan Kayalı dk. 90+1 ?), Kethevoma xxx (Muhammed Ali Doğan dk. 66 xx), Cumali Bişi xxx, Mehmet Boztepe xxx, Sedat Şahintürk xxx (Rahmi dk. 90+1 ?), Steve Beleck xx Yedekler: Atilla Özmen, Asil Kaan, Serdar Güncü, Celal Emir Dede Teknik Direktör: Giray Bulak Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan xx, Bedirhan Altunbaş xx (Talha Erdoğan dk. 74 x), Tolga Yakut x (Kaan Gül dk. 38 x), Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polat xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx, İsmail Oykun xx, Cemali Serter xx, Fıratcan Üzüm xx (Metehan Altunbaş dk. 68 x) Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Utku Kızılkaya, Muhammet Yahya Akbulut Teknik Direktör: Fuat Çapa Goller: Ketheovama (dk. 17 ve 45), Glumac (dk. 36) (Balıkesirspor), İbrahim Halil (dk. 21) (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Bedirhan Altunbaş, Cemali Serter, Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), Ketheovama, Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

(Hüseyin Tokmak - Umut Çınar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:26 Kaynak: İHA

İbrahim Halil, Balıkesir, Eskişehirspor, Balıkesirspor, Spor
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