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Balıkesir Balya Değirmendere Barajı sulamaya hazır

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'e yapılan Balya Değirmendere Barajı bölge topraklarını su ile buluşturacak.

Balıkesir Balya Değirmendere Barajı sulamaya hazır, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir'e yapılan Balya Değirmendere Barajı bölge topraklarını su ile buluşturacak.


Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen "GÖLSU" projesi kapsamında Balıkesir'de yapılan barajın inşaatı tamamlandı.


Balya ilçesindeki Değirmendere Barajı'nın sulama inşaatının tamamlandığının müjdesini veren DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Değirmendere Barajı'nda suyun tutulduğunu ve 2020 yılında toplamda bin 160 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtti.


Son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını ifade eden Aydın, "Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" dedi.


Bölge insanına ek gelir sağlanacak


Temelden 31 metre yüksekliği ile Balya Değirmendere Barajı'nın 616 bin metreküpü su biriktirme hacmine sahip olduğunun altını çizen Aydın, "Balya Değirmendere Barajı'nın tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak, hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2019 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 1 milyon 822 bin TL gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:50 Kaynak: İHA
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