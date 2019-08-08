Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor
1 saat önce
Türkiye'de bamya üretiminde ilk sırada yer alan Balıkesir'de, kendine özgü yapısıyla tombul, etli ve altı köşeli olan Balıkesir bamyasının hasadı başladı.
Türkiye
'de bamya üretiminde ilk sırada yer alan Balıkesir
'de, kendine özgü yapısıyla tombul, etli ve altı köşeli olan Balıkesir bamyasının hasadı başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:49
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