Son Dakika Haberleri: Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor

1 saat önce

Türkiye'de bamya üretiminde ilk sırada yer alan Balıkesir'de, kendine özgü yapısıyla tombul, etli ve altı köşeli olan Balıkesir bamyasının hasadı başladı.

Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor, System.String[]
Türkiye'de bamya üretiminde ilk sırada yer alan Balıkesir'de, kendine özgü yapısıyla tombul, etli ve altı köşeli olan Balıkesir bamyasının hasadı başladı.
Balıkesir, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:49 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu: Problemlerimiz var, bunları hafife almıyoruz
Memur-Sen, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı Yabancı terimler bulunan tabelalara çeki düzen geliyor Ali Babacan, yeni parti çalışmasını başlattığını resmen duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 13:04:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir bamyasında 2 bin 250 ton rekolte bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]