Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı 4 ölü, 35 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

BALIKESİR Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı 4 ölü, 35 yaralı

6 saat önce

Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı 4 ölü, 35 yaralıBalıkesir'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı 4 ölü, 35 yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Kaza, Bandırma- Çanakkale karayolu Edincik kavşağında meydana geldi. Adana Müftülüğü'nün Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne organize ettiği gezi için yola çıkan 33 YF 533 plakalı tur otobüsü, kavşakta 10 PJ 443 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrilirken, otomobil yol kenarına savruldu. Kazaya görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Temel Gökçe, Ahmet Toprak, Hülya Seyhan ve Sümeyra Güller yaralı olarak kaldırıldıkları Bandırma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, 1'i ağır 35 yaralı da tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
BALIKESİR Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı 4 ölü, 35 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:49 Kaynak: DHA
Balıkesir, Bandırma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da korkunç olay! Katil amcayı çocuklar ele verdi Facebook hesabı açan eski eşini tehdit ve darp etti, gözaltına alındı Şizofreni hastası, 1'i polis 3 kişiyi yaraladı, 1 kişiyi de öldürdü Her satırı ayrı vahşet! Kız arkadaşını cinsel istismarda bulunarak testereyle parçaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:12:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BALIKESİR Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı 4 ölü, 35 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]