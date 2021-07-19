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BALIKESİR - Barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor - Son Dakika

BALIKESİR - Barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor

19.07.2021 18:58

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, 2017 yılında 5 milyon lira yatırımla açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her yıl binlerce hayvan ameliyat ediliyor.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, 2017 yılında 5 milyon lira yatırımla açılan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde her yıl binlerce hayvan ameliyat ediliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin sokak hayvanları için kurduğu modern tesiste görevli uzman veterinerler, kedi, köpek, baykuş, bukalemun gibi farklı türlerdeki birçok hayvanı tedavi edip sağlığına kavuşturuyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Vehbi Yörük, AA muhabirine, belediyeye bağlı iki bakımevinden birinin İvrindi'de bulunduğunu söyledi.

Yörük, 25 bin metrekare alanda 10'u veteriner hekim 35 personelle faaliyet gösteren bu merkezde sosyal tesis, açık ve kapalı bölümler, postopreatif (cerrahi girişim nedeniyle oluşan doku hasarı ve kas spazmı), uyuz bakım ve karantina üniteleri ile ameliyathanenin bulunduğunu aktardı.

İl genelindeki sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirten Yörük, "Tesisimizde sokak hayvanlarına bütün tetkik ve tedavileri uygulayabiliyoruz. Bakımevimizin 1400 hayvan kapasitesi mevcut. Sayılarımız sirkülasyon nedeniyle değişiyor." dedi.

Tedaviye ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının, bakımevinde 4 ila 6 ay tutulduğunu anlatan Yörük, bu sürecin ardından doğal ortamlarına bırakıldığını dile getirdi.

Vehbi Yörük, barınaktaki hayvanları, Balıkesir'deki kamu kurumlarının yemekhanelerinden artan yemeklerle beslediklerini ifade etti.

Bu sayede hem tasarruf hem geri dönüşüm sağladıklarını vurgulayan Yörük, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yaptığımız protokol çerçevesinde günlük çıkan 2 ton yemek artığını biz burada can dostlarımızı beslemek amacıyla kullanıyoruz. Burada yıllık 700 hatta bin ton yemek artığının geri dönüşümü söz konusu."

diye konuştu.

Yörük, 20 ilçe belediyesi ile iş birliğine giderek yılda 7 bine yakın hayvan için rehabilitasyon çalışması yaptıklarını belirtti.

Hem sokak hem de yaban hayvanlarının yanında olduklarına işaret eden Yörük, sahiplendirme hizmeti de verdiklerini kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sahiplenme sayısının düştüğünü aktaran Yörük, "Yaptığımız çalışmalar neticesinde sahiplendirme çalışmaları son günlerde artmaya başladı. Hayvanların korunmasına ilişkin yasayla sahiplendirme sayılarının hızla artacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yörük, hayvan sevgisini aşılamak için barınağı, öğrenciler ve vatandaşlara eğitim amaçlı açtıklarını sözlerine ekledi.

"Her ay 100'ün üzerinde hayvanı sahiplendiriyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Tuncay Dönmez ise İvrindi'deki barınakta yılda 7 bine yakın hayvanı kısırlaştırdıkları bilgisini verdi.

"Hayvanların kan tahlili analizlerini yaptırdıktan sonra ameliyathanemize geçiyoruz. Burada 5 hayvanı aynı anda kısırlaştırabiliyoruz." ifadelerini kullanan Dönmez, sokak hayvanları dışında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin getirdiği baykuş, karaca gibi hayvanlara cerrahi müdahalede bulunduklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı iki bakımevinde yılda 12 bin hayvanı tedavi ettiklerini anlatan Dönmez, "Her türlü tedavilerini ve parazit ilaçlamalarını yaptıktan sonra doğal ortamlarına sağlıklı bir şekilde bırakıyoruz. Yine iki bakımevimizde her ay 100'ün üzerinde hayvanı sahiplendiriyoruz. Herkesi sahiplenme için bakımevlerimize bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

BALIKESİR - Barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor
BALIKESİR - Barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor
BALIKESİR - Barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor
BALIKESİR - Barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor

Sokak Hayvanları, Rehabilitasyon, Balıkesir, İvrindi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Barınakta her yıl binlerce hayvan ameliyatla sağlığına kavuşturuluyor - Son Dakika


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