Balıkesir basın camiasının acı günü - Son Dakika

Balıkesir basın camiasının acı günü

13.03.2021 13:17
Balıkesir basın camiasının acı günü, System.String[]

Balıkesir Basın camiasının sevilen isimleri arasındaki Mustafa Ergin ile annesi Tomris Ergin yakalandığı korona virüse karşı verdiği yaşam mücadelelerini kaybetti.

Balıkesir Basın camiasının sevilen isimleri arasındaki Mustafa Ergin ile annesi Tomris Ergin yakalandığı korona virüse karşı verdiği yaşam mücadelelerini kaybetti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Balıkesir Birlik Ofset Tesisleri Teknik Sorumlusu Mustafa Ergin (56), tedavi gördüğü Atatürk Şehir Hastanesinde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Küçük yaşlardan beri Balıkesir basınının matbaa kısmında emek veren Matbaacı Mustafa Ergin annesin tedavi gördüğü hastanede refakatçi kalırken korona virüse yakalandı. Tedavisi devam ettiği sırada durumu ağırlaşan Mustafa Ergin yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Ergin bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ergin'in annesi Tomris Ergin ise hastanede yine korona virüsten vefat ettiği öğrenildi.

Cemiyetten duygu dolu mesaj

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan Mustafa Ergin'in ölüm haberini Cemiyet Başkanı Ramazan Demir duygu dolu sözlerle sosyal medyadan duyurdu. Cemiyet Başkanı Ramazan Demir hayatını kaybeden matbaa ustası Mustafa Ergin'le birlikte çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Üzgünüm... kaybettik! Hastaneye yattığından 10 gün sonra bilgimiz olmuştu. Ölüm haberi ise anında geldi! Acı haber tez duyulur diyenler haklıymış. Yeni çağın biyolojik silahı Mustafa'mızı da öldürdü! Bakmayın benden yaşlı göründüğüne daha çok gençti! Söyleyecek çok sözüm var, lakin haberi aldığım andan itibaren sanki hafıza kaybına uğramış, kalbim durmuş gibi hissediyorum kendimi. Kardeşime rahmet, evlatlarına sabır diliyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

Balıkesir basın camiasının acı günü
Balıkesir basın camiasının acı günü

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Ergin, Balıkesir, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir basın camiasının acı günü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'den Los Angeles FC, Fernando Muslera'yı kadrosuna katmak istiyor Fiyatı altınla yarışan erik hırsızların hedefi oldu! Seralar artık köpeklere emanet İstanbul'da yabancı uyruklu grubun döner bıçaklı kavgası! Ortalık savaş alanına döndü Süleyman Soylu'nun annesi vefat etti! Ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı 9.5 santimetrelik aort anevrizmasını gören doktorun tepkisi, "Karnında bomba taşıyorsun" oldu Çağatay Ulusoy, Kağıttan Hayatlar filmindeki performansıyla Twitter'da trend oldu AK Partili Zengin, Ayasofya İmamı Boynukalın'ın paylaşımını eleştirdi: Yanlış buluyorum, böyle bir konuda tweet atmamalı Belhanda'nın veda paylaşımındaki Fatih Terim detayı dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini kaybeden Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini kaybeden Süleyman Soylu'ya başsağlığı diledi         
13:31
Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi Uzman isim 500'lü rakamlardan altın alıp kara kara düşünenlere çıkış yolunu gösterdi         
13:02
Kadınların erkek kavgası! Kadınların erkek kavgası! "Sevgilimle nasıl ilişki yaşarsın?" deyip ev bastı         
12:50
10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve Kemal Sunal koronavirüse yakalandı 10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve Kemal Sunal koronavirüse yakalandı         
12:18
İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek İstihdamın korunması için yeni destek paketi geliyor: 6 ayı ödemesiz 500 bin liraya kadar kredi verilecek         
12:14
Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak Siyaset kulislerinin son bombası! Albayrak parti yönetimine dönecek, Ziya Selçuk ve Fahrettin Koca yeni Kabine'de yer almayacak         
11:03
İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma tarihi köşk 85 milyon liraya satışa çıkarıldı         
10:38
Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, Milyoner aşkı için ne yapacağı şaşıran Şeyma Subaşı, "Sevgilimin malıyım" yazılı kıyafetle poz verdi         
10:15
Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak Ücretli poşetlere logo ve slogan düzenlemesi! Kriterleri sağlamayan satılamayacak         
09:56
Müşteriye Müşteriye "Salak" diyen kasiyer, tazminatsız işten kovuldu         
09:36
Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım Oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: Bir anda oldu, pişmanım         
09:04
Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı Müge Anlı, eniştesinin ormanda tecavüz ettiği adamın çıplak fotoğraflarını yayınladı         
08:29
Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi Bursa'da tırın araçları biçtiği zincirleme kazada ölü sayısı 4'e yükseldi         
00:33
Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı         
20:03
'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş         
19:01
Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı         
15:54
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2021 13:37:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir basın camiasının acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei