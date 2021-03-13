Balıkesir basın camiasının acı günü - Son Dakika

Balıkesir Basın camiasının sevilen isimleri arasındaki Mustafa Ergin ile annesi Tomris Ergin yakalandığı korona virüse karşı verdiği yaşam mücadelelerini kaybetti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyelerinden Balıkesir Birlik Ofset Tesisleri Teknik Sorumlusu Mustafa Ergin (56), tedavi gördüğü Atatürk Şehir Hastanesinde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Küçük yaşlardan beri Balıkesir basınının matbaa kısmında emek veren Matbaacı Mustafa Ergin annesin tedavi gördüğü hastanede refakatçi kalırken korona virüse yakalandı. Tedavisi devam ettiği sırada durumu ağırlaşan Mustafa Ergin yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Ergin bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ergin'in annesi Tomris Ergin ise hastanede yine korona virüsten vefat ettiği öğrenildi.

Cemiyetten duygu dolu mesaj

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti üyesi de olan Mustafa Ergin'in ölüm haberini Cemiyet Başkanı Ramazan Demir duygu dolu sözlerle sosyal medyadan duyurdu. Cemiyet Başkanı Ramazan Demir hayatını kaybeden matbaa ustası Mustafa Ergin'le birlikte çekilmiş fotoğrafıyla yaptığı paylaşımda, "Üzgünüm... kaybettik! Hastaneye yattığından 10 gün sonra bilgimiz olmuştu. Ölüm haberi ise anında geldi! Acı haber tez duyulur diyenler haklıymış. Yeni çağın biyolojik silahı Mustafa'mızı da öldürdü! Bakmayın benden yaşlı göründüğüne daha çok gençti! Söyleyecek çok sözüm var, lakin haberi aldığım andan itibaren sanki hafıza kaybına uğramış, kalbim durmuş gibi hissediyorum kendimi. Kardeşime rahmet, evlatlarına sabır diliyorum. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR