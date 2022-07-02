Balıkesir, Belgrad'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı - Son Dakika
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Balıkesir, Belgrad'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı

02.07.2022 22:59
Balıkesir, Belgrad'da düzenlenen etkinlikle tanıtıldı

Sırbistan'da, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen etkinlikle Balıkesir tanıtıldı.

Sırbistan'da, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin desteğiyle düzenlenen etkinlikle Balıkesir tanıtıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy, başkent Belgrad'da Yunus Emre Enstitüsü binasında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, burada Balıkesir'in mutfağı, halıları, sanatı ve kültürünün yanı sıra turizm potansiyelini tanıtacaklarını söyledi.

Aksoy, "Türkiye'de turizm deyince Sırp dostlarımızın akıllarına sadece Antalya geliyor. Oysa Balıkesir'imizin de çok güzel koyları var." dedi.

Sırbistan'ın Niş kenti ile Balıkesir'in "kardeş şehir" olması yönünde görüşmelerin devam ettiğini anlatan Aksoy, "Niş'ten İstanbul'a doğrudan uçuş seferleri de başladı. Geçen hafta Niş'ten Antalya ve Alanya'ya da doğrudan seferlere başladık." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ise Niş'e ziyarette bulunarak Balıkesir ile kardeş şehir olma yönündeki iyi niyet mektuplarını teslim ettiklerini kaydetti.

Balıkesir'in Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da "Balıkesir, İstanbul ile İzmir arasında bulunan ve Türkiye'nin 'mini hali' olarak adlandırabileceğimiz, hem deniz imkanlarından yararlanabileceğiniz hem de güzel balıklar yiyebileceğiniz bir yer." dedi.

Büyükelçi Aksoy, etkinlik kapsamında Novi Sad şehrinden Petar Mudri'ye, Türkiye-Sırbistan dostluğuna katkılarından dolayı plaket verdi.

Etkinlikte, kente ait peynir, zeytin, halı, Balıkesir pullusu ve halk oyunları tanıtıldı.

Etkinliğe katılamayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise gönderdiği mesajda, "Yerelin dünyayla buluşması adına bugün Belgrad Büyükelçiliğimizde çok önemli bir gün yaşanıyor. Balıkesir pullusu, bizim geçmişten geleceğe taşıdığımız, şehrimize özgü yerel bir ürünümüz. Şehrimizde üretilen bu tür ürünleri, dünya pazarına uygun hale getirmek için her çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Balıkesir'in dünya markası olması yolunda hem Büyükşehir Belediyemiz hem de milletvekillerimizle hep birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, Belgrad'daki Türk kurumlarının yetkilileri de katıldı.

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Kaynak: AA

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