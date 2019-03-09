Son Dakika Haberleri: Balıkesir Beslediği Martı En Yakın Arkadaşı Oldu

Balıkesir Beslediği Martı En Yakın Arkadaşı Oldu

52 dakika önce

Beslediği martı en yakın arkadaşı olduBalıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Alaattin Babuccu'nun beslediği martı, artık bir an olsun yanından ayrılmıyor.

Beslediği martı en yakın arkadaşı oldu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Alaattin Babuccu'nun beslediği martı, artık bir an olsun yanından ayrılmıyor. Korkmaz ismini verdiği hayvanla artık dost olduğunu belirten Babuccu, "Burada hem uçurtma uçuruyoruz, he de hayvanlarla dostluk kuruyoruz. Bu çok güzel bir şey" dedi.

Erdek'te yaşayan ve emekli ingilizce öğretemeni olan Alaattin Babuccu'nun boş zamanlarında Erdek rıhtımına giderek burada beslediği martı artık yanından ayrılmıyor. Korkmaz ismini verdiği martı ile aralarında duygusal bir bağ geliştiğini ve bundan dolayı da çok mutlu olduğunu ifade eden Emekli Öğretmen Babuccu, "Buraya geldiğimde yediğim fıstıktan ona da ikram ettim. Böylelikle aramızda fıstık dostluğu başladı. Bu tabi güzel bir şey. Tabiatta olmak güzel. Hem uçurtma uçuruyoruz, hem de hayvanlarla birlikte oluyoruz. Hayvanlar yan yana bulunuyorlar. Bunu görmek çok güzel" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 06:12 Kaynak: DHA

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