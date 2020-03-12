Balıkesir BŞB'in rakibi Yalovaspor - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesir BŞB'in rakibi Yalovaspor - Son Dakika Spor

Balıkesir BŞB'in rakibi Yalovaspor

6 saat önce

Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Hafta maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da rakip Semt 77 Yalovaspor.Balıkesir BŞB, Yalovospor maşından sonra sıkıştılmış hafta müsabakasında çarşamba günü Final Gençlik ile karşılaşacak.

Balıkesir BŞB'in rakibi Yalovaspor, System.String[]

Türkiye Basketbol Ligi'nde 23. Hafta maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da rakip Semt 77 Yalovaspor.


Balıkesir BŞB, Yalovospor maşından sonra sıkıştılmış hafta müsabakasında çarşamba günü Final Gençlik ile karşılaşacak. Balıkesir BŞB, 22 Mart Pazar günü ise deplasmanda Manisa ile karşılaşacak.


Konya deplasmanında son saniye basketi ile kaybeden Balıkesir cephesi,istenilen basketbolu ortaya koymaya başlamış gözüküyor. Sakatlıklarından kurtulan oyuncuların geri dönüşü ile sahada istediği mücadeleleri yansıtan BŞB sıkıştırılmış haftadan en az 2 galibiyet çıkarmak istiyor. Sakatlıktan dönüşü ile sahada performansını üstlere çeken Mert Konuk maç hakkında; "Eski takımıma karşı oynayacak olmak beni ekstra heyecanlandırıyor fakat şu an formasını giydiğim Balıkesir için ter dökeceğim. Sıkıştırılmış haftadan en az 2 galibiyet çıkarmak istiyoruz. Sakatlıklar dolayısıyla şanssız bir sezon geçirdik.İlk haftalarda bu takımın neler yapabileceğini herkes gördü. Biz idmanlarımıza yoğun motivasyon ile çıkıyoruz ve taraftarlarımızdan Kurtdereli'de ardarda oynayacağımız bu iki maçta salonu doldurmalarını bekliyoruz" dedi.


Sıkıştırılmış haftanın ilk mücadelesinde basket severler 14.03.2020 tarihli ve saat 16: 00'da Semt 77 Yalovaspor ile Kurtdereli Spor Salonu'nda mücadele edecek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un maçı TBF TV'nin Youtube hesabından naklen takip edilebilecek. - BALIKESİR

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Yalovaspor, Balıkesir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:14 Kaynak: İHA
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