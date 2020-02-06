Balıkesir BŞB. zorlu Akhisar deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Balıkesir BŞB. zorlu Akhisar deplasmanında - Son Dakika Spor

Balıkesir BŞB. zorlu Akhisar deplasmanında

6 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı bu hafta deplasmanda Akhisar Belediye ile karşılaşacak.

Balıkesir BŞB. zorlu Akhisar deplasmanında, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı bu hafta deplasmanda Akhisar Belediye ile karşılaşacak.


Balıkesir BŞB basketbol takımı bu hafta sonu ligin zorlu takımlarında Akhisar Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.


Lige çıkma hedefi ile kurulan Akhisar Belediye karşısında Kurtdereli S.S. 'da oynadığı sezonun ilk yarısında ki mücadeleden Balıkesir BŞB. galip ayrılmıştı. Güçlü kadrosu ve kadro derinliği ile istediği yerleri yakalamaya çalışan Akhisar Belediye geçen hafta oynadığı Konyaspor deplasman galibiyeti ile morali yüksek bir şekilde kendi evinde kazanmak için oynayacak. Balıkesir cephesinde ise geçen hafta kendi evinde oynadığı Gemlik Basketbol maçını son periyotta kaybeden BŞB. kötü gidişata bir dur demek istiyor. İsmail Çevik'den de bu maçta fayda sağlayamayacak olan Balıkesir BŞB. takımı zorlu Akhisar deplasmanı için yoğun bir idman programı uyguluyor. Akhisar Belediye 10 Galibiyet- 7 Mağlubiyet ve Balıkesir BŞB. 9 Galibiyet ve 8 Mağlubiyet arasında sadece 1 galibiyetlik fark bulunuyor. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 10:08 Kaynak: İHA
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