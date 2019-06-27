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BALIKESİR BUĞDAY HASADI YAPILAN TARLALARDA DANE KONTROLLERİ YAPILIYOR

1 saat önce

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte Manyas Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver ve dane kontrolleri yapılıyor.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte Manyas Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver ve dane kontrolleri yapılıyor.
Hasadın yeni başladığı Balıkesir'in Manyas ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından tarlalarda dane kontrolleri gerçekleştiriliyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hakan Kaplan, hububat hasadının yüzde 95'inin biçerdöverler tarafından yapıldığını söyledi. Biçerdöverlerin belirli kurallara uymak zorunda olduğunu belirten Kaplan, Bakanlığın kendilerine verdiği yetki ve ilgili talimatlar gereği teknik personelin biçerdöverlerin kontrollerini sürekli yaptığını söylerken, böylece dane kaybını en alt seviyeye getirmeye çalıştıklarını vurguladı.
Kaplan, dane kaybını önlemek için biçerdöver operatörlerinin ayarlarını çok iyi yapmaları ve arazinin yapısını da dikkate alarak uygun hızla gitmeleri gerektiğine dikkat çekerek, kontrollerde yüzde 2 dane kaybının baz alındığını, bunun üzerinde dane kaybı olduğunda cezai işlem uyguladıklarını belirten İlçe Müdürü Kaplan, yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını, bu duyarlılıklarından dolayı biçerdöver operatörlerine teşekkür ettiklerini söyledi. Biçerdöver sahibi ve operatörü Turgut Şenyüz'de kontrollerden memnun olduklarını ve yapılması gerektiğini söylerken, biçimlerde dane ve saman kaybının olmaması için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini belirtti.
BALIKESİR BUĞDAY HASADI YAPILAN TARLALARDA DANE KONTROLLERİ YAPILIYOR
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:27 Kaynak: DHA
Hakan Kaplan, Manyas, Balıkesir, Güncel
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