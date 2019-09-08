Son Dakika Haberleri: Balıkesir Burhaniye'de kadın gaziye yoğun ilgi
Son Dakika Yaşam Haber

Balıkesir Burhaniye'de kadın gaziye yoğun ilgi

30 dakika önce

Burhaniye ilçesinde, 97.kurtuluş törenlerine katılan Kıbrıs Gazisi Gülten Tosun ilgi odağı haline eldi.

Balıkesir Burhaniye'de kadın gaziye yoğun ilgi, System.String[]

Burhaniye ilçesinde, 97.kurtuluş törenlerine katılan Kıbrıs Gazisi Gülten Tosun ilgi odağı haline eldi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerde resmi geçide de katılan Tosun, rahmetli babasının da İstiklal savaşı gazisi olduğunu söyledi.


1974 yılında düzenlenen Kıbrıs çıkarmasına Ertuğrul gemisinde hemşire olarak katılan 82 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülten Tosun, katıldığı törenlerde ilgi odağı haline geldi. Çok sayıdaki vatandaş, 20 arkadaşı ile birlikte resmi geçit törenine katılan Tosun ile hatıra fotoğrafı çektirmek için sıraya girdi. Ayvalık'ın Altınova mahallesinde oturan Gülten Tosun, "Kıbrıs çıkarmalarında Ertuğrul gemisinde hemşire olarak görev yapıyordum. Kıbrıs gazisi olmak gurur verici. Arkadaşlarımızla birlikte törenlere katılıyorum. Bu gün de Burhaniye'deydik. Şu anda öyle sanıyorum 14 dolayında kadın gazi var. Rahmetli babamda İstiklal Savaşı gazisiydi" dedi.


Kıbrıs'ta 4 arkadaşını şehit verdiğini anlatan Kıbrıs Gazisi Mehmet Evren de, "Gülten bacımız Kıbrıs çıkarmasına katılmış ender insanlardan biridir. Birlikte törenlere katılıyoruz. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Burhaniye, Kıbrıs, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şili'nin Maipu Belediye Başkanı Cathy Barriga Instagram'da canlı yayın yaparken tacize uğradı
İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan kadın kadın yaşamını yitirdi Tartıştığı eşi intihar edince adam da peşinden aşağı atladı Zonguldak'ta yangın: 1 ölü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 15:12:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Burhaniye'de kadın gaziye yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]