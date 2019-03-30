Son Dakika Haberleri: Balıkesir Burhaniye'de Poyraz Fırtınası Seralara Zarar Verdi

Balıkesir Burhaniye'de Poyraz Fırtınası Seralara Zarar Verdi

11 dakika önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan poyraz fırtınası seralara zarar verdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan poyraz fırtınası seralara zarar verdi. Fırtına nedeniyle bazı badem ve zeytin ağaçlarının dalları kırıldı.

Burhaniye'de dün başlayan ve bugün de etkisini devam ettiren poyraz fırtınası Kırsal Kızıklı Mahallesi ovasında seralara zarar verdi. Saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle seraların örtüleri yırtıldı. Badem ve zeytin ağaçlarının dalları kırıldı.

Seraları yeni kurduğunu ifade eden çiftçi Ramazan Adışen, "4 tane seram vardı. Seraları yeni kurmuştum. Rüzgar nedeniyle patladı. Perişan olduk. Yardım bekliyoruz" dedi.

Çiftçi İsmail Aykurt ise "Bölgemizde kuvvetli esen poyraz nedeniyle seralarımız zarar gördü. Seralara fidanlarımızı yeni diktik. Büyük bir zararımız var. Devlet büyüklerinden bize yardımcı olmalarını bekliyoruz. Burada 6-7 tane üreticiyiz. Hepimiz aynı şekilde zarar gördük. İnşallah bize destek olurlar" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:19 Kaynak: DHA

Balıkesir, Burhaniye, Poyraz Fırtınası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanmak İçin İstanbul'dan Yola Çıkan Vatandaşları Taşıyan Minibüs Devrildi: 4'ü Ağır, 17 Yaralı Sünger Fabrikasında Korkutan Yangın! Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi Son Dakika! Seçim Propaganda Yasakları Resmen Başladı Bağımsız Adayın, Vincin Üzerine Çıkıp Oy İsterken Söylediği Sözler Vatandaşları Güldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 21:30:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Burhaniye'de Poyraz Fırtınası Seralara Zarar Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]