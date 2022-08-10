Burhaniye Kaymakamı Zeytinli Rock Festivali'ne İzin Vermedi: "Kamu Güvenliği ve Sağlığı, Toplumun Huzuru, Çevrenin Korunması Amacıyla Uygun... - Son Dakika
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Burhaniye Kaymakamı Zeytinli Rock Festivali'ne İzin Vermedi: "Kamu Güvenliği ve Sağlığı, Toplumun Huzuru, Çevrenin Korunması Amacıyla Uygun...

10.08.2022 17:51
Burhaniye Kaymakamı Zeytinli Rock Festivali'ne İzin Vermedi: "Kamu Güvenliği ve Sağlığı, Toplumun Huzuru, Çevrenin Korunması Amacıyla Uygun...

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali’ne izin vermedi. Kaymakam İlyas Memiş, yazısında “Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir” ifadelerini kullandı.

BERKAY VAROL

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, 17-21 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan Zeytinli Rock Festivali'ne izin vermedi. Kaymakam İlyas Memiş, yazısında "Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Burhaniye Kaymakamlığı, Zeytinli Rock Festivali'ne izin vermedi.

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Milyon Yapım Organizasyon Şirketi'nin başvurusuna şu yanıtı verdi:

"İlgi dilekçeniz incelenmiş olup? Milyon Yapım Organizasyon Firması olarak 17­21 Ağustos tarihlerinde İlçemiz Ali Çetinkaya Mahallesi 2554. Caddesi No: 41 adresinde bulunan alanda düzenlemeyi planladığınız Kamplı Zeytinli Rock Festivali talebiniz, daha önceki yıllarda yakın bölgede düzenlediğiniz Zeytinli Rock festivallerinde yaşanan güvenlik, asayiş, trafik, çevre sorunları, ortaya çıkan bu tür istenmeyen durumlar dolayısıyla vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikayet ve yakınmalar göz önüne alınarak? kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir. Bilgilerinize rica ederim."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Zeytinli Rock Festivali, İlyas Memiş, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burhaniye Kaymakamı Zeytinli Rock Festivali'ne İzin Vermedi: 'Kamu Güvenliği ve Sağlığı, Toplumun Huzuru, Çevrenin Korunması Amacıyla Uygun... - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burhaniye Kaymakamı Zeytinli Rock Festivali'ne İzin Vermedi: "Kamu Güvenliği ve Sağlığı, Toplumun Huzuru, Çevrenin Korunması Amacıyla Uygun... - Son Dakika
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