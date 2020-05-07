Balıkesir Büyükşehir Başkanı Yılmaz Burhaniye'de inceleme yaptı - Son Dakika

Burhaniye ilçesi, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı ağırladı. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler'i makamında ziyaret eden Yılmaz, Başkan Deveciler'in Burhaniye'de hizmete açtığı projelerle birlikte, yapımları devam eden projeleri de yerinde incelerken, Burhaniye'nin öncelikli olarak üst yapı problemleriyle ilgili gerekenlerin yapılacağını söyledi.



Başkan Yücel Yılmaz'la birlikte, Balıkesir Büyükşehir daire Başkanlarının da katıldığı ziyarette, Burhaniye'nin girişi olan E-87 bağlantı yolu, Kızıklı yolu ve Taylıeli Amfi Tiyatro Burhaniye arası bağlantı yolunda incelemeler yapılarak asfalt yapımıyla alakalı değerlendirmeler yapıldı. Daha sonra heyet, Öğretmenler plajı otoparkı ve sahil meydanıyla, iskele mahallesi Kabaağaç caddesinde incelemeler yaptı. Burhaniye'de 3 yeni kavşak yapımıyla ilgili Yücel Yılmaz'a bilgiler aktaran Başkan Deveciler, Ören beyaz durak, Denetko ve Eski kütüphane mevkiine döner kavşak yapılması yönünde taleplerini iletti. Burhaniye'nin Ören'den direk İzmir asfaltına bağlantı yolu projesini de Yücel Yılmaz'a aktaran Deveciler, Yücel Yılmaz'la birlikte Altınyol caddesi devamında yapılacak bir yol ve köprü projesiyle Ören'den direk olarak İzmir Çanakkale asfaltına bağlantı yapılacak alanı gösterdi.



Altınyol caddesinin alt kısmında kaldırım otopark cebi ve bisiklet yolu yapılmasıyla ilgili de projesini paylaşan Başkan Deveciler, Pelitköy sahili ve Gadana mevkiinde yapımı bitmek üzere olan sahil şeridi projesini yerinde göstererek Pelitköy'ü cazibe merkezi yapacaklarını söyledi. Yapılan ziyarete Başkan Yücel Yılmaz'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Turan, Büyükşehir Körfez Kordinatörü Kazım Aslan, Büyükşehir Daire Başkanları, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan ve Burhaniye Ak Parti İlçe Başkanı Feridun Soykök katıldı. - BALIKESİR